ТАСС: Киев отвел силы к линии обороны у границы с Днепропетровской областью

ВСУ готовят рубеж к обороне.фото: t.me/V_Zelenskiy_officialВооруженные силы Украины (ВСУ) переместили существенную часть войск к основной линии обороны у границы с Днепропетровской областью к юго-западу от Красноармейска (украинское название — Покровск).
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