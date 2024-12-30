ТАСС: Киев отвел силы к линии обороны у границы с Днепропетровской областью

ВСУ готовят рубеж к обороне.фото: t.me/V_Zelenskiy_officialВооруженные силы Украины (ВСУ) переместили существенную часть войск к основной линии обороны у границы с Днепропетровской областью к юго-западу от Красноармейска (украинское название — Покровск).