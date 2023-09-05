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  • Сергей Рыбкин
    А,не хрен было проходить мимо невесомости,в наземных условиях.Она сейчас ещё пороться не правильно начнёт.Глюкоза: Развод с...

Знаменитый советский солдат, получивший славу из-за своих фото: Почему многие уверены, что фотографии постановочные

Знаменитый советский солдат, получивший славу из-за своих фото: Почему многие уверены, что фотографии постановочные

В военные годы несмотря на все сложности фотографии продолжали печатать, причем у некоторых из них был весьма явная цель, которая заключалась в том, чтобы привлечь внимание к сражением, тем самым, сделав подвиг советских солдатов непоколебимым.

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