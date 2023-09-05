Знаменитый советский солдат, получивший славу из-за своих фото: Почему многие уверены, что фотографии постановочные

В военные годы несмотря на все сложности фотографии продолжали печатать, причем у некоторых из них был весьма явная цель, которая заключалась в том, чтобы привлечь внимание к сражением, тем самым, сделав подвиг советских солдатов непоколебимым.
В военные годы несмотря на все сложности фотографии продолжали печатать, причем у некоторых из них был весьма явная цель, которая заключалась в том, чтобы привлечь внимание к сражением, тем самым, сделав подвиг советских солдатов непоколебимым.
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