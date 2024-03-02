Путин обсудил с Токаевым сотрудничество России и Казахстана

Global Look Press/Kremlin Pool Между президентом России Владимиром Путиным и главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым состоялся телефонный разговор, в котором они реализацию проектов по сотрудничеству между нашими государствами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии