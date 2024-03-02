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Путин обсудил с Токаевым сотрудничество России и Казахстана

Путин обсудил с Токаевым сотрудничество России и Казахстана

Global Look Press/Kremlin Pool Между президентом России Владимиром Путиным и главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым состоялся телефонный разговор, в котором они реализацию проектов по сотрудничеству между нашими государствами.

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