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Польша готова увеличить экспорт электроэнергии на Украину при её запросе

Польша готова увеличить экспорт электроэнергии на Украину при её запросе

Польша готова увеличить экспорт электроэнергии на Украину, если та изъявит желание. Министр климата Польши, Паулина Хенниг-Клоцка, подтвердила готовность польского оператора к повышению поставок в случае сокращения энергопоставок из Словакии.

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