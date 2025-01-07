Польша готова увеличить экспорт электроэнергии на Украину при её запросе

Польша готова увеличить экспорт электроэнергии на Украину, если та изъявит желание. Министр климата Польши, Паулина Хенниг-Клоцка, подтвердила готовность польского оператора к повышению поставок в случае сокращения энергопоставок из Словакии.
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