Цены на Lenovo Legion Go просели до 499 долларов, а это на 200 долларов дешевле рекоменд...

Цены на Lenovo Legion Go просели до 499 долларов, а это на 200 долларов дешевле рекомендованной ценыЕсли вам нужны были намеки на то, что Lenovo готовится к релизу новой портативной консоли, то они перед вами — Lenovo Legion Go прямо сейчас продается по цене в 499 долларов вместо стандартных для нее 699 долларов.
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