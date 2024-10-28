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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Цены на Lenovo Legion Go просели до 499 долларов, а это на 200 долларов дешевле рекоменд...

Цены на Lenovo Legion Go просели до 499 долларов, а это на 200 долларов дешевле рекоменд...

Цены на Lenovo Legion Go просели до 499 долларов, а это на 200 долларов дешевле рекомендованной ценыЕсли вам нужны были намеки на то, что Lenovo готовится к релизу новой портативной консоли, то они перед вами — Lenovo Legion Go прямо сейчас продается по цене в 499 долларов вместо стандартных для нее 699 долларов.

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