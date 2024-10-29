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Политолог Марков об атаке БПЛА по Чечне: Зеленский добрался и туда

Политолог Марков об атаке БПЛА по Чечне: Зеленский добрался и туда

Российский политолог Сергей Марков рассказал, что расстояние от Гудермеса, где беспилотный летательный аппарат (БПЛА) напал на здание Российского университета спецназа имени Путина, до контролируемой Украиной территории составляет порядка 850 км по прямой.

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