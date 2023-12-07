«В вагоне Директория, под вагоном территория». Ничего не поменялось за сто лет.Читаю украинские соцсети – заявления политиков, военных, посты в телеграм-каналах.
"Вируй у ЗСУ" и прочие неработающие заклинания
Комментарии
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Григорий Давидян
После прочтения заголовка, долго соображал, что ещё можно своровать у ЗСУ (террористическая организация, запрещённая в любом приличном обществе)? И только в середине статьи понял, что речь идёт о вере. Они что? Специально так искажают русский язык, чтобы враг не догадался?
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13 час.
J
Jubar
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12 час.
Ольга Коннова
Искандер! А вы себя к советскому быдлу не относите! Все, практически все советские люди, не деля на национальности, верили, что Запад желает нам добра! Советские были добрыми, чистыми и наивным! Поэтому и поверили Мишке меченому ( а ведь бог пометил), Борьке алкоголику и этой кодле мракобесов, запустивших в нашу страну эту погань - англо-саксов.
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7 час.
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