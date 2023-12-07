"Вируй у ЗСУ" и прочие неработающие заклинания

После прочтения заголовка, долго соображал, что ещё можно своровать у ЗСУ (террористическая организация, запрещённая в любом приличном обществе)? И только в середине статьи понял, что речь идёт о вере. Они что? Специально так искажают русский язык, чтобы враг не догадался?

Ольга Коннова

Искандер! А вы себя к советскому быдлу не относите! Все, практически все советские люди, не деля на национальности, верили, что Запад желает нам добра! Советские были добрыми, чистыми и наивным! Поэтому и поверили Мишке меченому ( а ведь бог пометил), Борьке алкоголику и этой кодле мракобесов, запустивших в нашу страну эту погань - англо-саксов.