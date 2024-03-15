Тима Белорусских: возвращение к музыке после тяжелых испытаний

Последние новости о Тиме Белорусских вызывают большой интерес у его поклонников и публики в целом. Певец, чья карьера была омрачена судебными разбирательствами и личными трагедиями, снова на сцене и готов радовать своих фанатов музыкой, рассказывают журналисты сайта ftimes.