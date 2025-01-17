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Московский комсомолец в Израиле

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Настоящая роскошь без компромиссов: Lexus на старте 2025

Настоящая роскошь без компромиссов: Lexus на старте 2025

Lexus, японский бренд автомобилей премиум-класса, вступает в 2025 год с еще большей приверженностью к роскоши и инновациям, продолжая демонстрировать уникальное сочетание японских традиций с передовыми и интуитивно понятными технологиями .

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