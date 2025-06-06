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Царьград

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Конфликт с Трампом обернулся для Маска потерей $33,9 млрд за один день

Конфликт с Трампом обернулся для Маска потерей $33,9 млрд за один день

Илон Маск потерял $33,9 млрд из-за конфликта с президентом США Дональдом Трампом. Несмотря на это, Маск остаётся самым богатым человеком в мире.

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