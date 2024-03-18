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Синоптик сообщила, что в Москве началась метеорологическая весна, снег активно тает

Синоптик сообщила, что в Москве началась метеорологическая весна, снег активно тает

Главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова заявила о в Москве. Она подчеркнула, что на протяжении трех суток средняя температура воздуха в большинстве районов города оставалась положительной.

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