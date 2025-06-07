«Тебе какое дело? У нас так принято!»: мужчина в метро сделал замечание приезжей, чей ребенок скакал в обуви по креслу, и обомлел от ответа

Интересная жизнь с Vera Star Москва, лето 2025. Вагон метро, переполненный людьми, как всегда движется по привычному маршруту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Порешать не получилось? Получала пособия и жаловалась на жизнь, но лишилась гражданства
- Операция «Молния Зевса»: Путин приготовил сокрушительный удар по Украине на случай отказа от требований России в Стамбуле – стратегические бомбардировщики ждут приказа
- "Я вас всех прокляну": Иноземная наставница быстро навела порядок во дворе разбив губу 11-летнему Диме
Свежие комментарии