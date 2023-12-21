Машков, Лысенко и Жога стали сопредседателями избирательного штаба Путина

Сопредседателями избирательного штаба Владимира Путина на президентских выборах стали художественный руководитель Театра Табакова, актер и режиссер Владимир Машков, спикер парламента Донецкой Народной Республики полковник Артем Жога и главврач Московской городской больницы № 52, герой труда Марьяна Лысенко.
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