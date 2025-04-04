Компания Volkswagen выпустит новый Amarok для Южной Америки

Серийное производство модели будет запущено на аргентинском заводе в Пачеко в 2027 году. Для этого на предприятии внедрят новые технологии и оптимизируют цифровые процессы, инвестиции в проект составят 580 миллионов долларов.
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