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В Крапивинском округе проверили готовность дорог к новому учебному году

В Крапивинском округе проверили готовность дорог к новому учебному году

Сотрудники Госавтоинспекции проверили дороги и тротуары около образовательных учреждений.В понедельник начинается новый учебный год, и сотрудники Госавтоинспекции Крапивинского округа проверили готовность улично-дорожной сети к нему.

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