"Это наше последнее предложение. Далее только капитуляция": Путин ставит Западу ультиматум по Украине

Только полная и безоговорочная капитуляция сумасшедшего хутора и вхождение его всех территорий в состав России, роспуск НАТО и отмена всех санкций можно считать положительным результатом проведения СВО.

Надежда Кувыкина

Зачем нам вся территория Украины ?? Это мы же её восстанавливать будем? А внутри партизанская война...? Да ещё и на нато замахнулись? Круто)))