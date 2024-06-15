"Это наше последнее предложение. Далее только капитуляция": Путин ставит Западу ультиматум по Украине

Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Комментарии
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Алексей Камышов
Только полная и безоговорочная капитуляция сумасшедшего хутора и вхождение его всех территорий в состав России, роспуск НАТО и отмена всех санкций можно считать положительным результатом проведения СВО.
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10 час.
Надежда Кувыкина
Зачем нам вся территория Украины ?? Это мы же её восстанавливать будем? А внутри партизанская война...? Да ещё и на нато замахнулись? Круто)))
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8 час.
Юрий Белевский
мигрантов (ценных специалистов) гони из РФ, хохляндию пусть восстанавливат...
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4 час.

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