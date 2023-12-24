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Лев Лещенко задолжал огромную сумму денег

Певец Лев Лещенко угодил в финансовый скандал. Некоторое время назад Лев Лещенко вместе с Игорем Крутым и другим деловым партнером Юрием Финком основали компанию ООО «Финк электрик», которая специализируется на производстве элементов космических аппаратов и железнодорожного оборудования.

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