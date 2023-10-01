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Политолог Трухачев: Словакия после выборов будет менее русофобской

Политолог Трухачев: Словакия после выборов будет менее русофобской

Победа бывшего премьер-министра Словакии Роберта Фицо на прошедших парламентских выборах означает, что риторика страны станет менее русофобской, а также будет включать в себя пересмотр отношения к Украине.

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