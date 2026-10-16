За последние два десятилетия розничный туристический рынок Парижа, признанного главной туристической столицей мира, претерпел значительные изменения: с 2003 года было закрыто более половины классических туристических агентств.
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