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В ЕС обнаружили зависимость сельского хозяйства от Ормузского пролива

В ЕС обнаружили зависимость сельского хозяйства от Ормузского пролива

Война в Персидском заливе может привести к «системному шоку» сельского хозяйства ЕС поскольку затрагивает более 50% импорта серы, что угрожает обеспечению пестицидами и удобрениями, 3 августа сообщило издание Agrarheute.

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