В Египте новорожденный малыш неожиданно стал звездой соцсетей благодаря необычной позе, в которой его запечатлели в больнице .
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