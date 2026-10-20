Матч состоялся в рамках текущего сезона Национальной хоккейной лиги, и для Бобровского эта победа стала второй в семи проведённых играх.
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