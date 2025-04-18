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Царьград

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Генерал превратил СВО в "многолетнюю бойню". Но есть шанс всё изменить. Россия готовит тотальное решение

Генерал превратил СВО в "многолетнюю бойню". Но есть шанс всё изменить. Россия готовит тотальное решение

Вынесение приговора генерал-лейтенанту Вадиму Шамарину стало поводом вспомнить его роль в СВО. Военный обозреватель Царьграда Влад Шлепченко уверен, что именно он стал тем генералом, который превратил СВО в "многолетнюю бойню".

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Комментарии
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Амара Карпова
друг шойгу🤮не генерал💯а конченный мразь🤮💩Ребят жалко😭смертную казнь пора вернуть для таких тварей💯когда придет очередь оленевода?🤬
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16 час.
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