«Вот беда, беда, огорчение!», - дочь Андрея Миронова, обратилась к Зеленскому с просьбой о «реабилитации»

Дочь одного из популярнейших актеров советского кино Андрея Миронова Мария оказалась глубоко возмущена решением Минкульта «незалежной», внести ее в черный список артистов из РФ, кому запрещен въезд в страну.
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