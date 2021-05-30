Медвежий угол

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«Вот беда, беда, огорчение!», - дочь Андрея Миронова, обратилась к Зеленскому с просьбой о «реабилитации»

«Вот беда, беда, огорчение!», - дочь Андрея Миронова, обратилась к Зеленскому с просьбой о «реабилитации»

Дочь одного из популярнейших актеров советского кино Андрея Миронова Мария оказалась глубоко возмущена решением Минкульта «незалежной», внести ее в черный список артистов из РФ, кому запрещен въезд в страну.

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Валера Юшков
Не надо всерьёз принимать высказывания лицедеев.
Mike Mike
Хорошая актриса
валерий двойнишников
Ты чего, свинко, последние извилины пропил? Это не актриса, а дочь актера!!!
Дмитрий
Если ты "ихняя на четверть" так вали к своим чубатым родственникам! Только помни, на Крещатике нацисты маршируют и могут тебе личико отрихтовать за незнание мойвы! Вспоминается, как Глюкоза на границе на камеру проблеяла укропогранцам: "Крым - украина", а её после этого один хрен не пустили!
валерий двойнишников
И пускай при отъезде Miky туды захватит!
Александр
Что творится с детьми и внуками былых знаменитых, талантливейших актёров? Или природа решила отдохнуть на них основательно?
Vsevolod
Актер (его роли) и настоящий, живой человек - это совершенно разные вещи. Можно играть положительных людей и героев, а в жизни быть подонком (ну, хотя бы Серебряков или Кикабидзе). Так что же говорить о детях и внуках, выросших в лучах славы отцов и дедов, мнящих себя пупами земли, но в действительности ничего из себя не представляющих? Кстати, о такой "актрисе", дочери Миронова, я вообще в первый раз слышу. Вот и вся "знаменитость".
Mike Mike
Так это только твои проблемы.)) У нее есть прекрасные работы. И ее отношение к Украине не имеет к ним никакого отношения. Мы разве воюем с этой страной? Что все так напряглись-то?
Vsevolod
А я и не напрягался. Тебе не понять, Майк. Когда русских людей на Украине убивают, то русским людям это не нравится. Не толерасты мы, что поделать. Так что mind your own business and piss off.
Mike Mike
Я учился в Киеве, у меня масса друзей там. Так вот - пока мы не полезли в дела Украины, никто никого не убивал. Это так - простая констатация.
Андрей Бугаков
Константан Вы наш...
Rusik Rusik
Не скакали ли бы на майдане, не жрали бы пиндоские булочки в 2014 и Крым был бы Украинским и Донбасс не восстал бы. А Путин молодец, поступил правильно. Фигу пиндосам а не Крым. Украина не умеет ценить хрущовские подарки, бабла им захотелось пиндос кого а получили развал страны. И Россия здесь не виновата, она забрала своё.
Vsevolod
У меня есть друзья на Украине, так что, что там происходит, я знаю. И вообще, Майк, ты не понимаешь по-английски? Повторю по-русски: "Пошел ты ..."
валерий двойнишников
Mika, дурака родила твоя мама...Я не знаю зачем! Наверное посмешить народ, как Зеленский смешит Мир. Ну у него опыт есть! Ты то с навозной грядки, зачем в клоуны лезешь?
Mike Mike
Завали едало, уебок.
Mike Mike
Есть и такое мнение. Но, не факт, что оно правильное. Время покажет.
валерий двойнишников
Mika-балобол, ты ж бубнил что про буряк не слыхивал, а в окраинской школе бандеровскую науку грыз...Брехло одним слово, как и все свидомые!
валерий двойнишников
Идиот-это диагноз...особливо для свидомого стада!
Игорь Кошетов
Мы - это кто? Я в отношении тебя - не МЫ! А эти фашисты который год твердят о том, что они с нами воюют! Не трудно прочитать, если умеешь.
Mike Mike
Да мне насрать, что ты думаешь по этому поводу.)) Я свое мнение высказал. И бываю в Украине каждый год - за исключением пандемийного прошлого. Там все далеко не так, как вещает кисельТВ и соловьев.
Mike Mike
Двоишников, ты послан на хуй, давно и навсегда. До сих пор не понял?))
валерий двойнишников
Mika, "дружище", вы потомственные "схроносидельцы" привычно стали творить мелкие пакости..., но скоро, вас будем отлавливать и на трудотерапию, на перековку. И хрущевской амнистии больше не будет, не надейтесь!
Дмитрий
Не надо спорить с Mike, он же обычный укро-пидор-тролль! Сынок хуторской шлюхи и внук бандеровца-пидораса.
валерий двойнишников
Согласен, Mike уродливое детище, а все уродливое требует упразднения!
Иван Васильев
Еще одна сучка выползла на поверхность!
Вlake
Да "не была в Крыму" - знатный аргумент. Глядишь медальку Зе пожалует. Стыдобище. Не хватает чего-то?
Леонид Алексеев
А чего другого ожидать от "четверть хохлушки-на четверть еврейки!?

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