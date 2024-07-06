Губернатор Александр Беглов встретился с командиром Ленинградского военного округа Михаилом Коганом

На встрече обсудили самочувствие, настроение и довольствие петербуржцев, служащих в полку Командир Ленинградского военного округа Михаил Коган приехал домой в краткосрочный отпуск и встретился с губернатором Петербурга Александром Бегловым.
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