ЦАХАЛ за сутки нанесла удары по сотням объектов ХАМАС

REUTERS/Mohammed Fayq Abu Mostafa Армия обороны Израиля заявила об уничтожении высокопоставленных членов различных террористических организаций, включая главу военного отделения "Комитетов народного сопротивления" в Рафахе, который находится у границы с Египтом в секторе Газа.
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