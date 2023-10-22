Ангелу в Измайловском саду не дали спокойно почитать

В солнечную субботу к знаменитой скульптуре Романа Шустрова выстроились очереди. Старичку в оранжевой вязанной жилетке и полосатых шапочке и шарфе клали монеты, дарили букеты из желтых листьев и терли нос.
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