Минфин выступает за сворачивание IT-ипотеки

Министерство финансов планирует завершить несколько программ льготной ипотеки в 2024 году, в частности IT-ипотеку и кредиты на покупку квартир в новостройках под 8%, рассказал журналистам замминистра финансов Иван Чебесков.
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