Когда НАТО нападет на Россию: названы возможные планы альянса

На Западе все чаще говорят о неизбежном столкновении России и НАТО. Сначала об этом заявили президенты Чехии и США, затем в середине января возможный сценарий конфликта появился в газете Bild, а несколько дней спустя командующий НАТО Роб Бауэр заявил, что военные действия могут начаться в течение 20 лет.