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Свежие комментарии

  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Когда НАТО нападет на Россию: названы возможные планы альянса

Когда НАТО нападет на Россию: названы возможные планы альянса

На Западе все чаще говорят о неизбежном столкновении России и НАТО. Сначала об этом заявили президенты Чехии и США, затем в середине января возможный сценарий конфликта появился в газете Bild, а несколько дней спустя командующий НАТО Роб Бауэр заявил, что военные действия могут начаться в течение 20 лет.

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