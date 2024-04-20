Знаменитую картину, украденную из галереи в Великобритании, нашли в Румынии

Картина художника Сальватора Розы была украдена из художественной галереи Оксфорда. Картина стоимостью два миллиона евро, украденная в 2020 году из художественной галереи Оксфорда и обнаруженная в Румынии, возвращена судебным органам Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, сообщает Agerpres.
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