Знаменитую картину, украденную из галереи в Великобритании, нашли в Румынии

Картина художника Сальватора Розы была украдена из художественной галереи Оксфорда. Картина стоимостью два миллиона евро, украденная в 2020 году из художественной галереи Оксфорда и обнаруженная в Румынии, возвращена судебным органам Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, сообщает Agerpres.