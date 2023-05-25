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Ефимов: Инвестор построит общественно-деловой комплекс в составе ТПУ «Кунцевская»

Ефимов: Инвестор построит общественно-деловой комплекс в составе ТПУ «Кунцевская»

В составе транспортно-пересадочного узла «Кунцево» появится общественно-деловой комплекс. Для его строительства город предоставил инвестору ООО «ТПУ «Кунцевская» в аренду земельный участок в рамках реализации масштабного инвестпроекта (МаИП).

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