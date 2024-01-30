В Ростове-на-Дону ушёл из дома семилетний мальчик и до сих пор не вернулся

Обеспокоенные родители забили тревогу и обратились в полицию за помощью.Серьёзное происшествие случилось в донской столице в понедельник, 29 января, когда родители не застали дома своего семилетнего сына-школьника Диму Шепелева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии