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В Ростове-на-Дону ушёл из дома семилетний мальчик и до сих пор не вернулся

В Ростове-на-Дону ушёл из дома семилетний мальчик и до сих пор не вернулся

Обеспокоенные родители забили тревогу и обратились в полицию за помощью.Серьёзное происшествие случилось в донской столице в понедельник, 29 января, когда родители не застали дома своего семилетнего сына-школьника Диму Шепелева.

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