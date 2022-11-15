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Экс-депутат Верховной рады Кива заявил, что СБУ готовится захватить Киево-Печерскую лавру

Экс-депутат Верховной рады Кива заявил, что СБУ готовится захватить Киево-Печерскую лавру

Лишенный мандата депутат Верховной рады Илья Кива, ссылаясь на источник в офисе Владимира Зеленского, заявил во вторник, что Служба безопасности Украины готовится захватить Киево-Печерскую лавру.

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