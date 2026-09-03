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МОСИНФОРМ

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Работа московского транспорта будет продлена в День города

Работа московского транспорта будет продлена в День города

В День города общественный транспорт Москвы будет работать дольше обычного. В ночь с 5 на 6 сентября пассажиры смогут войти на станции Московского метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) до 02:00.

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