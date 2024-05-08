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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шестеркин пропустил не более 3 шайб в 29 подряд играх плей-офф. Только у Куика была более длинная серия в истории НХЛ

Вратарь «Рейнджерс» отразил 54 из 57 бросков во втором матче серии второго раунда с «Каролиной» (4:3 2ОТ, 2-0).

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