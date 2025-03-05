Киев готовится к возможному комбинированному удару России с применением гиперзвуковой ракеты «Орешник»

Украинская разведка предупреждает о возможном комбинированном ударе России, включая применение новейшей гиперзвуковой ракеты «Орешник», который может быть нанесен в ближайшие дни, после 6 марта, когда будет ясно, каков дальнейший курс Украины на фоне европейской поддержки.
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