Киев готовится к возможному комбинированному удару России с применением гиперзвуковой ракеты «Орешник»

Украинская разведка предупреждает о возможном комбинированном ударе России, включая применение новейшей гиперзвуковой ракеты «Орешник», который может быть нанесен в ближайшие дни, после 6 марта, когда будет ясно, каков дальнейший курс Украины на фоне европейской поддержки.