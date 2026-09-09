Где посмотреть презентацию новых iPhone: Её впервые проведет Джон Тернус

Презентация станет первым крупным мероприятием Apple под руководством Джона Тернуса, а главным сюрпризом должен стать складной смартфон компании Сегодня Apple проведет презентацию «Surprise and Shine», на которой ожидается премьера iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.
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