Необычные и памятные подарки для учителей: альтернативы классическому букету к 1 сентября Елена ГалицкаяВ преддверии 1 сентября, когда множество детей возвращаются в школу, родители активно задумываются не только о подготовке своего ребенка к новому учебному году, но и о том, как порадовать учителей.