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Необычные и памятные подарки для учителей: альтернативы классическому букету к 1 сентября

Необычные и памятные подарки для учителей: альтернативы классическому букету к 1 сентября

Необычные и памятные подарки для учителей: альтернативы классическому букету к 1 сентября Елена ГалицкаяВ преддверии 1 сентября, когда множество детей возвращаются в школу, родители активно задумываются не только о подготовке своего ребенка к новому учебному году, но и о том, как порадовать учителей.

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