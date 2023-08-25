Необычные и памятные подарки для учителей: альтернативы классическому букету к 1 сентября Елена ГалицкаяВ преддверии 1 сентября, когда множество детей возвращаются в школу, родители активно задумываются не только о подготовке своего ребенка к новому учебному году, но и о том, как порадовать учителей.
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