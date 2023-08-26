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Питер Фьюри: «Дюбуа не попадет по Усику. Украинец легко защитит титул»

«Знаете, у Дюбуа есть классный удар, это настоящий тяжеловес. Другое дело, сможет ли он попасть по Усику? Думаю, что точно нет.

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