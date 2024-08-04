Полиция определила время смерти мужчины, найденного на дне карьера в Петрозаводске

Обнаруженный в Петрозаводске на дне Ключевского карьера мужчина утонул примерно сутки назад. Такое предположение после осмотра тела сделали в полиции, сообщил телеграм-канал «Долго будет Карелия сниться».
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