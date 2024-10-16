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Переживший 67 дней дрейфа россиянин смог заговорить через несколько часов после спасения

Переживший 67 дней дрейфа россиянин смог заговорить через несколько часов после спасения

46-летний Михаил Пичугин, которого обнаружили в Охотском море на 67-й день дрейфа в лодке вместе с телами родственников, смог заговорить только спустя несколько часов после его спасения рыбаками с судна «Ангел».

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