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В октябре россиян ожидает 22 рабочих дня при пятидневной рабочей неделе

В октябре 2024 года в России не будет дополнительных праздничных выходных. Согласно расчетам, при пятидневной рабочей неделе в этом месяце ожидается 22 рабочих дня и девять выходных.

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