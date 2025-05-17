Молодая супруга Петросяна пригрозила журналистам судом

Татьяна Брухунова сообщила, что с ней произошел крайне неприятный инцидент. По ее словам, когда она по окончании рабочего дня выходила из офиса, к ней подбежали трое молодых людей, в том числе девушка, стали задавать различные вопросы и снимать Татьяну на камеру.