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Регионы России

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Суд обязал Мбаппе выплатить 60 тысяч евро ПСЖ за заморозку счетов клуба

Суд обязал Мбаппе выплатить 60 тысяч евро ПСЖ за заморозку счетов клуба

Апелляционный суд Парижа постановил, что нападающий футбольного клуба «Реал» Килиан Мбаппе должен выплатить бывшему клубу «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) компенсацию в размере 60 тысяч евро за арест банковских счетов парижского клуба.

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