Суд обязал Мбаппе выплатить 60 тысяч евро ПСЖ за заморозку счетов клуба

Апелляционный суд Парижа постановил, что нападающий футбольного клуба «Реал» Килиан Мбаппе должен выплатить бывшему клубу «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) компенсацию в размере 60 тысяч евро за арест банковских счетов парижского клуба.
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