Покупка российского авто может стать выгоднее

Заслуженный юрист России, доктор юридических наук и профессор Иван Соловьев направил предложение о введении особого имущественного налогового вычета для граждан, приобретающих автомобили, произведенные в России.
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