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Быстров заявил, что не смотрит РПЛ: «Я на рыбалке был — это интереснее»

Быстров заявил, что не смотрит РПЛ: «Я на рыбалке был — это интереснее»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров, отвечая на вопросы про выступление петербуржцев в нынешнем сезоне РПЛ, заявил, что не смотрел последние матчи чемпионата России.

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