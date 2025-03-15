15 марта родился русский писатель-фронтовик **Юрий Бондарев.** В 1988 году он в...

15 марта родился русский писатель-фронтовик Юрий Бондарев.В 1988 году он выступил на XIX Всесоюзной конференции КПСС с пророческими словами, которые тогда потрясли всех ещё верящих в прекрасные преобразования.
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