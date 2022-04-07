Театральная афиша недели

«Дон Кихот» Премьера спектакля приурочена ко дню рождения Театра на Таганке, который празднуется 23 апреля Василий Уриевский (Дон Кихот) Пресс-служба Театра на ТаганкеПавел Комаров (Санчо Панса) Пресс-служба Театра на Таганке Театр на Таганке Режиссер Денис Хуснияров В спектакле заняты: Павел Комаров, Василий Уриевский, Мария Добржинская и другие Название этой постановки отсылает к роману Мигеля де Серван­теса, но Алексей Житковский, автор знаменитой «Горки», сочинил совершенно новую пьесу про злоключения Дон Кихота и Санчо Пансы.