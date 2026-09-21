По инициативе депутатов Думы Иркутска в городе появилась экотропа и прошли работы по благоустройству

ИРКУТСК, 21 сентября, ФедералПресс. На особо охраняемой территории «Синюшина Гора» в Иркутске появился пеший экологический маршрут длиной больше километра – с аудиоэкскурсией по QR-коду, интерактивными стендами и викториной в конце пути.