РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 187 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • F I
    Это к слову о демографии...Пьяная с ней езди...
  • Grandad
    Сначала пусть объявят войну (например, с Польшей) , а потом отменяют выборы.Верховная Рада от...
  • Галина глушкова
    Наше ужасно справедливое правосудие!Суд оставил в сил...

СМИ: танки Abrams на Украине могут ломаться из-за фильтров двигателя

Американским танкам М-1 Abrams на Украине грозит высокий риск выхода из строя, связанный с необходимостью очистки хрупких фильтров двигателя каждые 12 часов, требующих больших затрат топлива, сообщает издание Forbes в четверг, 30 ноября.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх