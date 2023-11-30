СМИ: танки Abrams на Украине могут ломаться из-за фильтров двигателя

Американским танкам М-1 Abrams на Украине грозит высокий риск выхода из строя, связанный с необходимостью очистки хрупких фильтров двигателя каждые 12 часов, требующих больших затрат топлива, сообщает издание Forbes в четверг, 30 ноября.
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